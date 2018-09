Giana Sisters Twisted Dreams: Owltimate Edition è ora disponibile su Switch

THQ Nordic, Studio Black Forest e HandyGames sono felici di annunciare che Giana Sisters Twisted Dreams: Owltimate Edition è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch. Questa nuova edizione del gioco include tutti i DLC esistenti (compreso Rise of the Owlverlord).

Caratteristiche principali del gioco:

Abilità impressionanti : negozia il livello di difficoltà con il wall-running, il volteggio e la distruzione nel mondo, ignorando la gravità nel processo

Controlli intuitivi e precisi : i poteri di Giana sono numerosi, ma i comandi slick ti consentono di padroneggiare le sue abilità e di controllare le manovre di livello esperto con facilità

Mondi sbalorditivi : Fantastici mondi 2D trasformati in 3D prendono vita su Nintendo Switch

Esplora e scopri : scegli 40 livelli emozionanti e pieni di segreti, di sfide e di sorprese

Gadget innovativi : naviga in paesaggi in evoluzione utilizzando tutto ciò che ti circonda: vola con le bolle di gomma da masticare, rimbalza sulle molle e potenzia i tuoi sprint tramite nastri trasportatori

Battaglie epiche contro i boss: spingiti al limite mentre combatti creature gigantesche dal profondo dei peggiori incubi di Giana

La Owltimate Edtion contiene l'originale Giana Sisters Twisted Dreams e tutti i DLC esistenti incluso Rise of the Owlverlord. Inoltre, ci sono cinque nuovissimi livelli e la storia del gioco è raccontata da bellissime cutscence tra ogni livello. E’ giusto dire che si tratta del miglior Giana Sisters di sempre! Inoltre il famoso compositore tedesco Chris Huelsbeck e la band svedese Machinae Supremacy hanno creato nuovi brani musicali per il gioco.