Giancarlo Esposito, Gus Fring in Breaking Bad, comparirà in un gioco non ancora annunciato

Giancarlo Esposito, il leggendario Gus Fring di Breaking Bad, apparirà in un gioco non ancora annunciato. Questo è quanto emerge da una lunga intervista dell'attore sulle pagine di Collider nella quale Esposito ha parlato dei diversi ruoli da lui interpretati.

Giancarlo Esposito ha infatti parlato di diversi argomenti, oltre al proprio ruolo in Breaking Bad, tra cui il motion capture e l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 in The Mandalorian. A partire da quest'ultimo spunto l'attore ha parlato di un nuovo videogioco non ancora annunciato che lo vede tra i protagonisti: "Questo videogioco che ho realizzato, che sarà enorme...ma non posso parlarne". Esposito non ha saputo chiarire se l'UE5 sarà alla base di questo progetto sconosciuto ma ha però affermato che il gioco gli ha richiesto "uno stile di recitazione nuovo".

Il boss di Breaking Bad non è nuovo al mondo dei videogiochi, avendo già contribuito con la propria voce e con la propria recitazione alla creazione del personaggio The Dentist in PayDay 2. Inoltre, il suo personaggio in The Mandalorian potrebbe comparire nel prossimo Star Wars: Squadrons di EA. Al momento resta impossibile stabilire la natura di questo nuovo gioco in sviluppo. Non rimanere che attendere ulteriori sviluppi.