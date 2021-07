Giancarlo Fisichella entra nell'esport e investe in 2Watch!

L’interesse verso l'esport e del gaming non conosce sosta e sollecita sempre di più l’attenzione degli atleti e degli sportivi italiani. Un richiamo verso cui si è dimostrato pronto e ricettivo anche un campione italiano, Giancarlo Fisichella, che ha deciso di investire in 2WATCH, società italiana leader in ambito gaming e esport.

Giancarlo Fisichella, pilota che ha corso con le più prestigiose scuderie di Formula 1, investe attraverso Pro Racing, azienda che cerca talenti nel mondo motorsport di cui è fondatore insieme ad un altro pilota, Marco Cioci.

Giancarlo Fisichella sarà inoltre l’ambassador che supporterà 2WATCH nello sviluppo delle novità in ambito SIM Racing, sport motoristico virtuale, altro fenomeno in forte crescita. Lo sportivo si affianca ad una lunga lista di soci di alto profilo che stanno finanziando la media e tech company napoletana, tra cui spiccano anche manager e imprenditori del calibro di Alessandro Gatti, CEO di F.G. Invest, gruppo d'investimenti in ambito real estate e digital economy; e Massimiliano Squillace, startupper seriale e fondatore dell'azienda tecnologica Contents.

Questi capitali si aggiungono ai fondi che 2WATCH sta raccogliendo attraverso un’operazione di crowdfunding su CrowdFundMe - unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata a Piazza Affari – che in pochi giorni ha già raccolto oltre 330.000 euro.

Intrattenimento, tecnologia e formazione sono i tre elementi cardine che rendono 2WATCH un’azienda unica nel suo genere. 2WATCH vede nell'esportainment un nuovo modo di fare intrattenimento e formazione che cambia i tradizionali paradigmi della comunicazione e che mette in primo piano l'interazione tra il pubblico e i propri beniamini.

Ne è un esempio 2WATCH University League 2021 powered by TIM, la prima competizione italiana sui videogiochi che 2WATCH ha organizzato con tre atenei universitari -- Università Roma Tre, Università Federico II e Università Parthenope di Napoli – e che ha messo in palio due borse di studio sfidando gli studenti dal vivo sui videogiochi FIFA (qui tutti gli insight su FIFA 22) e Fortnite.

“Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto ad un campione dello sport italiano come Giancarlo Fisichella che ha riconosciuto in 2WATCH una realtà in espansione in un settore, quello degli esport e del gaming, che sta crescendo con numeri impressionanti”, dichiara Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH. “E’ un momento particolarmente felice per 2WATCH perché, oltre a poter contare sui finanziamenti di importanti atleti e imprenditori, anche la nostra campagna di crowdfunding sta riscuotendo un grande successo. Presto, quindi, saremo pronti per proporre novità per i gamer e per le aziende che scelgono di utilizzare le piattaforme di esport per la loro comunicazione”.