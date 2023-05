Giant Monster News avvistato! Nuova IP in arrivo in casa Zenimax?

Nel corso dell'autunno 2020, gli appassionati avevano avvistato per la prima volta il marchio Giant Monster News, registrato dai vertici di casa Zenimax, ora parte della famiglia Microsoft.

Da allora, dall'azienda non è giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito a un progetto battezzato in questo modo. La proprietà intellettuale, tuttavia, non sembra essere sparita nel nulla. A suggerirlo è in particolare un interessante avvistamento. Il team di Zenimax ha infatti provveduto a inoltrare nuovamente una richiesta di registrazione legata al misterioso "Giant Monster News". Datata 22 maggio 2023, quest'ultima è legata al mondo videoludico, con un codice identificativo comune a produzioni console, PC e/o mobile.



Per il momento da Zenimax continua a non arrivare alcuna dichiarazione ufficiale in merito al significato di questo marchio, che appare del resto piuttosto insolito. Difficile fare ipotesi in questa fase, con informazioni davvero troppo frammentarie a disposizione. Non resta dunque che pazientare, nella speranza che il prossimo appuntamento comunicativo in casa Zenimax possa portare aggiornamenti anche su questo fronte. La casa madre di Bethesda, del resto, tornerà a dialogare con il pubblico in occasione degli attesissimi Starfield Direct e Xbox Games Showcase di giugno 2023.



Nell'autunno dello scorso anno, Todd Howard aveva anticipato di essere entusiasta di un nuovo gioco mobile in sviluppo presso Bethesda, ma - a posteriori - è probabile che si riferisse al già esordito Mighty DOOM. Cosa potrebbe essere il misterioso "Giant Monster News"?