Giants Uprising: la furia dei titani si abbatte sugli umani nel nuovo trailer

Di ritorno dalla Gamescom 2021 con l'annuncio di Giants Uprising, Varsav Game Studios si rimette al lavoro per pubblicare un nuovo video in computer grafica che fissa la data d'uscita della versione Early Access su Steam di questo intrigante action adventure sui titani.

La nuova fatica digitale degli sviluppatori di Bee Simulator ci trasporta in una dimensione fantasy di stampo medievale dominata dalla guerra perenne tra una legione di dannati e l'alleanza composta dagli esseri umani e da una razza di giganti, con questi ultimi costretti ai lavori forzati dopo essere stati traditi dai loro vecchi compagni d'armi.

Il protagonista di quest'opera sarà proprio un titano che, dopo essere riuscito a riconquistare la libertà, si vedrà chiamato a compiere un lungo viaggio per ricongiungersi con i suoi simili. Nel farlo, però, sarà costretto a seminare distruzione tra i villaggi degli umani che oseranno ostacolare il suo cammino.

All'insurrezione dei giganti parteciperanno anche dei guerrieri che, consci del tradimento compiuto dai loro alti gerarchi, cercheranno di redimere la razza umana agli occhi dei titani abbracciando la loro causa. La versione in Accesso Anticipato di Giants Uprising sarà disponibile dal 2 novembre su PC e proporrà solo i primi capitoli dell'avventura: per avere accesso a tutti i contenuti, quindi, bisognerà pazientare fino al lancio della versione 1.0, previsto indicativamente per il 2022.