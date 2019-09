Giappone: Astral Chain non debutta in prima posizione, Switch triplica le vendite

C'era tanta curiosità nei confronti dei risultati di vendita di Astral Chain in Giappone, visti i problemi di scorte che si sono venuti a creare nel weekend. Ebbene, a quanto pare, l'eccellente titolo di PlatinumGames non è riuscito ad aggiudicarsi la vetta della classifica.

Le 32.236 copie piazzate nel Sol Levante la scorsa settimana, non hanno permesso, per un soffio, ad Astral Chain di superare l'altra new entry, Azur Lane: Crosswave per PlayStation 4, che ha conquistato la prima posizione vendendone 33.763. Per quanto concerne il titolo di PlatinumGames, probabilmente non sono state distribuite abbastanza copie da soddisfare la domanda, visto che sono moltissimi i giocatori giapponesi ad essere tornati a casa a mani vuote. Sarà interessante seguire l'andamento delle vendite nelle prossime settimane. A seguire potete consultare la Top 10 fornita da Famitsu (sono conteggiate solamente le copie fisiche), che fa riferimento al periodo compreso tra il 26 agosto e il primo settembre. Per 9/10 è composta da giochi per Nintendo Switch:

[PS4] Azur Lane: Crosswave – 33.763 / Nuova entrata [NSW] Astral Chain – 32.236 / Nuova entrata [NSW] Super Mario Maker 2 – 22.580 / 582.001 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 11.114 / 3.233.205 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9.725 / 2.431.605 [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version – 9.715 / 144.136 [NSW] Minecraft – 9.340 / 907.250 [NSW] Fire Emblem: Three Houses – 7.641 / 229.097 [NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! – 6.697 / 1.619.353 [NSW] Super Mario Party – 5.544 / 1.097.721

Sul versante hardware, stupisce Nintendo Switch, che in una sola settimana ha più che triplicato il numero di unità vendute, passando da 30.072 a 90.553. Merito del lancio della nuova revisione della console con autonomia migliorata. Evidentemente, erano in tanti ad attenderla.

Nintendo Switch - 90.553 (30.072) PlayStation 4 - 10.924 (9.746) Nintendo 2DS LL - 1.934 (2.227) Xbox One - 57 (44) PlayStation Vita - 50 (67)

Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Astral Chain a cura del nostro Marco Mottura.