Il Giappone feudale di Ghost of Tsushima nelle immagini tratte dalla versione PS4 PRO

A margine dei Game Awards 2019, gli sviluppatori di Sucker Punch approfittano della visibilità mediatica offerta dalla kermesse videoludica organizzata da Geoff Keighley per mostrarci delle immagini del mondo di gioco inedite di Ghost of Tsushima.

In questi scatti, gli autori statunitensi riprendono le incredibili scene del trailer dei TGA 2019 che ha svelato la finestra di uscita di Ghost of Tsushima, dandoci però modo di approfondire la questione relativa alla grafica ottenibile su PS4 PRO attraverso una galleria immagini dedicata espressamente alla versione fruibile sulla console mid-gen di Sony.

La nuova infornata di scatti di gioco è accompagnata dalle dichiarazioni del responsabile delle comunicazioni di Sucker Punch, Andrew Goldfarb, che spiegano il poliedrico sistema delle abilità del samurai interpretabile dagli appassionati di action adventure, Jin: "Nel corso dell'avventura imparerai delle abilità sempre diverse che ti permetteranno di adottare delle tattiche che, volendo, saranno molto diverse da quelle dei samurai". Starà all'utente, quindi, capire quale approccio action o stealth adottare di volta in volta per avere la meglio sui nemici di turno, con tutte le conseguenze in termini di rigiocabilità e di coinvolgimento che possiamo facilmente immaginare.

Prima di lasciarvi alle immagini che trovate in calce alla notizia, e al link al PlayStation Blog ufficiale da cui potete ammirare i medesimi scatti alla risoluzione 4K, vi ricordiamo che Ghost of Tsushima sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 nel corso dell'estate del 2020.