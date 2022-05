Il Giappone Feudale di Trek to Yomi risplende nel video di lancio dell'action samurai

Devolver Digital ci offre uno spaccato dell'esperienza di gioco e delle atmosfere da film action in bianco e nero di Trek to Yomi grazie al suggestivo trailer di lancio dell'ultimo titolo sui samurai del Giappone Feudale di Flying Wild Hog.

Il filmato confezionato dalla software house polacca riflette lo stile magnetico e accattivante dell'ultima opera realizzata in collaborazione con Leonard Menchiari. Il titolo, lo ricordiamo, darà modo agli appassionati del genere di interpretare Hiroki, un giovane spadaccino chiamato a raccogliere l'eredità spirituale del suo maestro per difendere il suo villaggio dalla minaccia incombente di un nemico invasore.

Sul fronte del gameplay, l'opera di Menchiari e Flying Wild Hog si caratterizza per un sistema di combattimento particolarmente fluido, merito delle decine di attacchi e abilità da padroneggiare utilizzando la katana e gli altri equipaggiamenti del samurai Hiroki.

Come ci ricorda il video di lancio pubblicato da Devolver Digital, l'uscita di Trek to Yomi è prevista per il 5 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one su Xbox Game Pass. Volete saperne di più su questo progetto? Sulle nostre pagine potete leggere l'analisi di Giuseppe Arace su Trek to Yomi e i combattimenti del samurai Hiroki.