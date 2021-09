A Tutto Giappone: giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di cinque euro

Quest'oggi sono iniziati i saldi A Tutto Giappone sul PlayStation Store con tanti giochi giapponesi in offerta a prezzi scontatissimi. Noi abbiamo scavato per proporvi una selezione di titoli in sconto e in vendita a meno di cinque euro l'uno.

A questo prezzo non si trovano solamente giochi indie ma anche produzioni AAA e AA datate ma che per meno di cinque euro possono ancora garantire ore di divertimento. Qualche esempio? Metal Gear Solid V Ground Zeroes a 2.99 euro, Mega Man Legacy Collection a 4.94 euro (include Mega Man, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5 e Mega Man 6), Valthirian Arc Hero School Story a 3.24 euro, Guilty Gear di Arc System Works a 3.99 euro, Akiba's Beat a 4.99 euro, Zero Strain a 4.99 euro, Caladrius Blaze a 2.99 euro e Root Letter a 4,99 euro.

Vi segnaliamo anche la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store dedicata non ad un gioco giapponese ma ad una raccolta molto apprezzata: Mass Effect Legendary Edition, pacchetto che include l'originale Mass Effect, il sequel Mass Effect 2 e il finale della trilogia Mass Effect 3. E se volete spendere poco poco, anzi pochissimo, ecco a voi i migliori giochi PS4 a meno di tre euro.