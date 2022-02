A Tutto Giappone: nuova ondata di sconti sul PlayStation Store

Sul PlayStation Store torna la promozione A Tutto Giappone dedicata ai migliori videogiochi giapponesi con sconti fino al 75% su una vasta selezione di giochi per PS4 e PS5 di produzione asiatica.

Da segnalare ad esempio Monster Hunter World a 14.99 euro, Bloodborne a 9.99 euro, Naruto to Boruto Shinobi Strikers a 6.99 euro, Scarlet Nexus a 29.39 euro, NieR Automata Game of the YoRHa Edition a 19.99 euro, Shadow of the Colossus a 19.99 euro, Judgment di SEGA a 17.99 euro e Dragon Ball Z Kakarot a 23,09 euro.

Si continua con SoulCalibur VI a 9.79 euro, Persona 5 Royal Ultimate Edition a 49.99 euro, My Hero One's Justice 2 a 19.59 euro, Yakuza Zero a 9.99 euro e Yakuza Kiwami 2 a 9,99 euro. I giochi in offerta sono letteralmente centinaia, tra questi troviamo anche The Evil Within, Guilty Gear Strive, Tales of Berseria, God Eater 3, Trials of Mana, Secret of Mana, Devil May Cry 4, The King of Fighters 14 e Onimusha Warlords, trovate l'elenco completo sul PlayStation Store.

Da oggi è disponibile anche la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store dedicata ad Assassin's Creed Valhalla, disponibile con uno sconto fino al 60% sul normale prezzo di listino, davvero un bel risparmio.