Giappone, scuole chiuse per Coronavirus: studenti di elementari si diplomano su Minecraft!

In Giappone, l'anno scolastico si conclude a marzo e prende il via ad aprile, con un calendario dunque profondamente diverso da quello adottato sul territorio italiano.

Esattamente come nella nostra penisola, anche il Sol Levante ha reagito all'emergenza Coronavirus/COVID-19 con misure eccezionali, tra le quali figura anche la chiusura temporanea degli istituti scolastici. Di conseguenza, molti studenti giapponesi vedranno annullate, o posticipate, le celebrazioni legate alla fine di uno specifico percorso di studio. Tra le categorie coinvolte troviamo ovviamente anche i giovanissimi frequentanti dell'ultimo anno di scuola elementare.

Alcuni di questi hanno tuttavia trovato un'interessante strada alternativa per organizzare comunque la cerimonia di assegnazione della licenza di scuola elementare. Radunatisi su Minecraft, hanno infatti dato vita a festeggiamenti virtuali, trascorrendo la giornata a creare l'ambientazione adatta all'evento e procedendo in autonomia con la celebrazione dell'importante traguardo. Direttamente in calce a questa news potete trovare alcuni cinguettii pubblicati dal genitore di uno dei bimbi coinvolti, comprensivi di alcune immagini in-game!



Restando all'interno dei confini dell'universo a cubetti, segnaliamo che le problematiche sanitarie attuali hanno determinato il posticipo del Minecraft Festival, ora atteso per il 2021. In chiusura, segnaliamo inoltre un'iniziativa promossa da Reporter Senza Frontiere: l'ONG ha infatti costruito una enorme biblioteca in Minecraft come simbolo di contrasto alla censura.