I giapponesi 'stanno invecchiando': Square Enix punterà più forte sul mercato globale

Dopo aver delineato negli scorsi giorni la sua strategia commerciale, con Square Enix che vuole puntare su giochi di richiamo internazionale e blockchain in maniera sempre più massiccia, nel suo ultimo report finanziario Square Enix ha anche rivelato perché intende puntare con maggiore convinzione sui mercati internazionali.

Per l'iconica azienda, il continuo invecchiamento demografico del popolo giapponese, collegato a livelli di natalità che hanno toccato il loro minimo storico in patria, rappresenta una sfida da affrontare in quanto, per via di tale situazione, il rischio è che diminuisca sempre di più il bacino d'utenza su cui fare affidamento per il successo delle proprie produzioni. "Raggiungere una crescita considerevole nell'industria videoludica è ora difficoltoso per quelle compagnie che si concentrano principalmente sul mercato nipponico, alla luce del suo invecchiamento demografico", dichiara Square Enix.

"Per questo motivo - prosegue la compagnia - è cruciale nel nostro business che si producano giochi di successo rivolti al mercato globale, che offre vaste possibilità in termini sia di consumatori che di vendite". Stando alle statistiche diffuse da The Guardian, nel 2021 ci sono state 811.604 nascite, un record negativo che cala del 3,5% rispetto a quanto registrato nel 2020. E se i numeri dovessero continuare a calare, un poco alla volta l'età media in Giappone si alzerà in maniera consistente, con un numero potenzialmente sempre più inferiore di nuovi consumatori secondo Square Enix.

Per questo motivo la software house proverà ad espandersi in maniera sempre più massiccia verso altre parti del mondo, con progetti realizzati appositamente per attirare l'attenzione delle masse globali. Parlando a proposito dei futuri giochi, di recente Square Enix ha registrato il marchio Symbiogenesis, che in tanti hanno associato a Parasite Eve: che la serie stia per tornare?