I giapponesi vogliono assolutamente un anime di Splatoon: verranno accontentati?

Il sito giapponese Anime Anime ha indetto un sondaggio per scoprire quale serie di videogiochi dovrebbe diventare un anime. I partecipanti al sondaggio hanno le idee chiare e a trionfare è Splatoon.

Ma Splatoon non è la sola serie Nintendo presente in Top 10, anzi, il podio è occupato interamente da franchise Nintendo con Xenoblade e The Legend of Zelda Breath of the Wild rispettivamente al secondo e terzo posto.

Splatoon Xenoblade The Legend of Zelda Breath of the Wild Undertale Fire Emblem Three Houses Animal Crossing Kingdom Hearts Minecraft Jack Jeanne Buddy Mission Bond

Al quarto posto troviamo Undertale e a seguire altri due giochi Nintendo come Fire Emblem Three Houses e Animal Crossing. Settimo posto per Kingdom Hearts, ottavo posto per Minecraft e a seguire due IP non troppo note in Occidente, ovvero Jack Jeanne e Buddy Mission Bond.

Splatoon ha riscosso davvero un successo incredibile in Giappone, in particolare Splatoon 3 ha venduto quasi tre milioni di copie al lancio solamente nel paese del Sol Levante, registrando numeri davvero elevati al debutto anche per una esclusiva Nintendo Switch.

Ma anche Xenoblade e The Legend of Zelda si dimostrano molto popolari, così come Undertale, Fire Emblem e Animal Crossing. Stupisce l'assenza di Super Mario Bros ma ricordiamo che i fratelli Mario saranno protagonisti di un lungometraggio animato prodotto da Illumination Entertainment e in uscita nel 2023.