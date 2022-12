Il giardino di Grounded è sempre più popolare: raggiunti i 15 milioni di giocatori

Sin dal suo esordio in Early Access nel 2020, Grounded ha attirato subito l'attenzione di un gran numero di giocatori in giro per il mondo. Il survival multiplayer di Obsidian Entertainment conquistò il pubblico con la sua semplicità e le idee intriganti, confermandosi poi una certezza anche con l'arrivo della versione completa.

L'edizione definitiva, disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One dal 27 settembre 2022, ha ulteriormente ampliato la popolarità dell'opera tra i giocatori, permettendogli di accrescere sempre di più i suoi numeri. Adesso, attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale Xbox, Microsoft conferma che Grounded ha superato quota 15 milioni di giocatori, confermandosi dunque un successo oltre ogni aspettativa.

Il colosso di Redmond ha dunque ringraziato tutti i fan per il grande sostengo dato al gioco di Obsidian in questi anni, capace di arrivare con grande semplicità nelle case di così tanti utenti grazie anche alla sua presenza nel catalogo di Xbox Game Pass, oltre ad essere accessibile anche tramite Xbox Cloud Gaming. Il costante supporto garantito dagli sviluppatori è stato un altro importante punto a favore per il titolo: l'Update 1.1 di Grounded, pubblicato nelle scorse settimane, ha ulteriormente espanso i contenuti e le qualità del gioco, e non sono da escludere altri aggiornamenti ancora nell'immediato futuro.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Grounded basata sulla versione finale, dove mettiamo in risalto tutte le caratteristiche più riuscite del lavoro svolto da Obsidian.