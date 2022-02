Gibbons Beyond the Trees ha una data di lancio: è Spider-Man? No, un gibbone!

Nostalgia per la possibilità di oscillare in libertà come nei più recenti videogiochi a tema Spider-Man? Il team di Broken Rules potrebbe avere la soluzione perfetta!

La piccola software house ha infatti annunciato ufficialmente la data di lancio di Gibbons: Beyond the Trees, peculiare avventura dal comparto artistico realizzato a mano. Per festeggiare la notizia, gli autori hanno inoltre condiviso un nuovo trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Gibbons: Beyond the Trees sarà disponibile su Apple Arcade a partire dal prossimo 25 febbraio 2022. Il titolo approderà inoltre presto su PC (via Steam) e su Nintendo Switch: manca per ora una data di uscita precisa, ma il team di sviluppo indica i primi mesi del 2022 come finestra di lancio designata.



Nel titolo, i giocatori seguiranno la storia di una famiglia di gibboni, la cui sopravvivenza è minacciata dalle attività dell'essere umano. Tra bracconaggio e deforestazione, la vita dei primati è tutt'altro che semplice, con Gibbons: Beyond the Trees che mira ad offrirne un assaggio in una modalità storia dalla longevità di circa un'ora. Accanto a quest'ultima, spicca una modalità di esplorazione libera del mondo di gioco, con il nostro protagonista che potrà dare sfoggio delle sue competenze acrobatiche. Balzando da una liana all'altra, anche con l'aiuto di altri gibboni, potremo scoprire i molteplici scenari suggestivi che si celano in Gibbons: Beyond the Trees.

In chiusura, per i giocatori in cerca di una ulteriore avventura ambientalista, consigliamo di recuperare il nostro provato di Endling: Extinction is Forever, promettente survival che segue le vicissitudini di una famiglia di volpi.