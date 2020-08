Gibbous A Cthulhu Adventure su Switch: Necronomicon, gatti parlanti e data di uscita!

Spazio anche al catalogo Nintendo Switch durante il Future Game Show, con la conferma dell'arrivo sulla console di un'intrigante "commedia horror cosmica", che non esita a coniugare gatti parlanti e immaginario lovecraftiano.

Con ambientazioni completamente disegnate a mano e curate animazioni 2D, Gibbous: A Cthulhu Adventure trasporta il giocatore nella città di Darkham. Titolo dalla struttura punta e clicca che richiama alla mente i classici firmati Lucas Art, il gioco chiama in causa nientemeno che il Necronomicon, il più oscuro e malvagio dei libri.

Quel è l'incipit dell'avventura? Lasciamo parlare gli sviluppatori: "Il detective Don R. Ketype è al lavoro per recuperare il misterioso tomo del male, ma l'ignaro bibliotecario Buzz Kerwan lo scova per caso e trasforma accidentalmente il suo gatto, Kitteh, in un abominio parlante. Come sarebbe un gatto se fosse più umano? Di gran lunga peggiore".

Sviluppato in Transilvania, Gibbous: A Cthulhu Adventure, già disponibile su PC, arriva su Nintendo Switch il prossimo 28 ottobre, con oltre 60 ambientazioni e 12.000 linee di dialogo recitate.