GIF e codici misteriosi su Death Stranding appaiono su Twitter

Continuano i misteri su Death Stranding: nella notte il profilo Twitter Archillect ha pubblicato alcune GIF sul gioco di Hideo Kojima, le quali sembrano essere caricate direttamente sui server del sito di Kojima Productions...

Una delle GIF ad esempio è raggiungibile all'indirizzo "archillect.com/204863", il numero non è casuale ma come ben saprete è legato ad un Easter Egg di P.T., il Playable Teaser di Silent Hills, progetto cancellato da Konami nel 2015. Altra immagine curiosa riguarda un particolare schema cromatico non ben identificato (visibile nel Tweet pubblicato qui sotto), c'è chi pensa possa trattarsi di un messaggio in Braille e chi di una frase in codice binario, in tal senso provando a convertire l'immagine si ottiene la frase "uoyodmaiohwwonktnodllits}k{etalooteruoy" che letta al contrario sarebbe "youretoolate{k}stilldontknowwhoiamdoyou", termine pronunciato al termine del trailer E3 2018 di Death Stranding.

E' veramente difficile capire cosa tutto questo possa significare, siamo di fronte a una burla ben architettata oppure ad un teaser particolarmente criptico? Per saperne di più su Death Stranding dovremmo necessariamente attendere il 2019, secondo gli analisti il gioco di Hideo Kojima uscirà il prossimo anno mentre altri puntano ad un lancio nel 2020 come gioco Cross-Gen su PS4 e PlayStation 5...