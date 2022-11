Le GIF di God of War Ragnarok sono qui, e sono più esiliranti che mai

God of War Ragnarok non ha deluso quei giocatori in cerca di una storia drammatica e coinvolgente, ma chi è interessato al lato comico del viaggio di Kratos e Atreus avrà pane per i suoi denti grazie alle esilaranti GIF curate da Sony Santa Monica.

Proprio come accaduto con il soft reboot pubblicato nel 2018, gli animatori dello studio hanno dedicato parte del loro tempo a rendere Kratos, Atreus e gli altri personaggi principali di God of War Rangarok i protagonisti di alcune delle GIF più celebri su Internet.

Nella prima GIF che trovate in calce, sembra proprio che Kratos stia esprimendo, in modi insolitamente affettuosi, la sua gratitudine per tutti coloro che hanno intrapreso il loro nuovo viaggio verso il pantheon norreno. Tyr, nel frattempo, sta festeggiando in grande stile le vendite da record di God of War Ragnarok, e anche Freya sembra finalmente di buon umore. Considerando quanto sono state amate quelle legate a God of War (2018), immaginiamo che anche in questo caso gli utenti faranno un utilizzo smodato di queste esilaranti GIF.

Cory Barlog ha recentemente dichiarato che Sony Santa Monica sta lavorando a molte cose e che è in via di sviluppo un progetto segreto dopo God of War Ragnarok.