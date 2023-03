Giffoni Good Games: arriva l'evento tra videogiochi, eSport e cosplay

Nella splendida cornice di Giffoni Valle Piana (SA), nelle giornate dell'1 e 2 luglio 2023 si svolgerà la prima edizione del Giffoni Good Games, il nuovo evento videoludico organizzato da Giffoni InnovationHub.

Lo spettacolo avrà luogo nelle strutture della Giffoni Multimedia Valley: il grande polo creativo del Sud Italia farà da sfondo a un evento interamente dedicato al mondo dei videogiochi e al suo caleidoscopico multiverso di esperienze, dagli eSport alla realtà virtuale, passando per gli incontri con la community e il cosplay.

L'obiettivo di Giffoni InnovationHub è quello di calare Millennial e Gen Z in un mondo parallelo dedicato alle nuove tendenze dei videogiochi e dell'industria dell'intrattenimento digitale, con il coinvolgimento degli spettatori e dell'intera cittadina campana.

Nel corso della due giorni di Giffoni Good Games saranno organizzati diversi appuntamenti; i riflettori saranno puntati sulla Gaming Area e sull'E-sports Stage, con tantissime postazioni di gioco free to play a cui accedere per divertirsi con una miriade di titoli, dai più acclamati successi alle anteprime dei videogiochi destinati ad approdare sul mercato. Sarà inoltre possibile mettersi alla prova con gli altri appassionati e competere in tornei eSport con i top player presenti.

Il calendario dell'evento prevede anche le finali dell'University Master, il primo torneo di videogiochi tra università italiane organizzato da 2WATCH, Spazio anche all'Indie Dev, un'area dedicata agli studi di sviluppo indipendenti italiani, e al Creator District, un format che raduna i più grandi content creator in circolazione e le loro affezionate community. Non mancheranno nemmeno le parate e i contest dei migliori cosplayer italiani, con la startup Cosmeet che collaborerà con Giffoni Good Games e al programma di accelerazione Giffoni for Kids per inscenare tutta una serie di eventi per cosplay.

Sarà inoltre possibile prendere parte a Speed Gaming, il format per socializzare attraverso il gaming creato da M8, altra startup di Giffoni for Kids e prima startup italiana di matchmaking per i gamer. Il Giffoni Good Games sarà quindi un'occasione unica per arricchire conoscenze e competenze grazie anche all'Academy Space e ai suoi workshop, panel e talk tematici dedicati al mondo videoludico. Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili sul sito ufficiale di Giffoni Good Games.