Giffoni Good Games: la cultura del videogioco al centro dell'evento

La macchina organizzativa del Giffoni Good Games, l'evento tra videogiochi, eSport e cosplay, si rimette in moto in vista dell'attesa due giorni di incontri con gli appassionati, le aziende del settore e i creatori di contenuti impegnati a promuovere la cultura del videogioco.

Ospiti d'eccezione dell'evento videoludico approntato da Giffoni InnovationHub saranno il premio Oscar per i migliori VFX Sarah Arduini, gli influencer Virginia 'Kafkanya' Gambatesa e Giorgio 'Pow3r' Calandrelli e l’esperto di gamification Fabio Viola.

Lo spettacolo si focalizzerà sull'importanza della cultura interattiva e, per questo, assumerà i contorni di un evento pieno di spunti di riflessione sul mondo dei videogiochi e sul suo caleidoscopico multiverso di esperienze, dagli eSport alla realtà virtuale passando per il cosplay e gli incontri con la community.

L'edizione inaugurale del Giffoni Good Games si terrà nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 luglio, presso le strutture della Giffoni Multimedia Valley a Giffoni Valle Piana (SA). Il Comune della città patrocinerà l’iniziativa per accogliere Gen Z e Millennial in un mondo parallelo e immergerli nelle nuove tendenze, dando così prova dell'elevato impatto sociale di esperienze che, come quelle offerte dai videogiochi, esulano dal semplice intrattenimento e consentono agli appassionati di tutte le età di far parte di una comunità vibrante e culturalmente attiva.

Qualora foste interessati, a questo link trovate i biglietti per il Giffoni Good Games che andrà in scena nel primo weekend di luglio nella splendida cornice di Giffoni Valle Piana.