GIG Tiger 'col turbo': un fan lo trasforma in un Game Boy Advance!

Sull'onda della nostalgia anni '90 dei giochi portatili Tiger, un appassionato di retrogaming ha deciso di "mettere il turbo" al suo vecchio GIG Tiger trasformandolo in un Game Boy Advance perfettamente funzionante.

L'autore di questo insolito progetto è Downing's Basement, uno youtuber specializzatosi nel teardown di console del passato per realizzare "ibridi retrogaming" basati sulla reingerizzazione dell'hardware.

Con l'ausilio di una buona saldatrice e di tanta pazienza, il creatore di contenuti ha esaudito il suo sogno d'infanzia dotando la sua vecchia console Tiger Electronics dell'hardware ben più avanzato del Game Boy Advance, con tanto di vano per inserire le cartucce e di modifiche al layout di comandi per farlo aderire ai controlli della piattaforma portatile Nintendo.

Diversamente da quanto suggerito dal risultato finale, non si è trattato di un progetto di facile realizzazione: allo youtuber non è bastato inserire l'hardware del Game Boy Advance nella scocca "nuda" del GIG Tiger, ma ha dovuto riprogettare da zero i connettori e premurarsi di risaldare ogni singolo componente seguendo con precisione chirurgica lo schema (anch'esso personalizzato) di una stampa 3D.

Il video confezionato dal Downing ricostruisce i passaggi salienti del suo lavoro e mostra il risultato finale della console Tiger "potenziata", con tanto di test sui videogiochi per Game Boy Advance in sui possesso.