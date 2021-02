Quanti Giga di spazio libero servono per aggiornare la PS4?

Ormai da più di 7 anni, ovvero dal periodo di lancio della prima versione di PlayStation 4, Sony pubblica con regolarità aggiornamenti software per migliorare le prestazioni e la stabilità della console, migliorando così complessivamente l’esperienza utente.

La maggior parte degli aggiornamenti software pubblicati da Sony per PlaSstation 4 sono considerati obbligatori, e di conseguenza dovranno essere scaricati ed installati prima di poter ricominciare ad utilizzare tutte le altre funzioni di rete della console: per questo motivo, gli aggiornamenti obbligatori dovrebbero essere sempre messi automaticamente in download appena pubblicati (a patto di avere una connessione ad internet funzionante, naturalmente).

Potrebbe tuttavia capitare che, a causa di uno spazio disponibile insufficiente sul vostro hard disk, l’aggiornamento per PlayStation 4 non possa essere scaricato: ogni aggiornamento ha un peso differente, nella maggior parte dei casi i nuovi firmware pesano meno di 1GB tuttavia per poter procedere con l'installazione è consigliato avere tra i 3GB ed i 5GB di spazio libero, questo per permettere al programma di installazione di decomprimere correttamente i file necessari per completare il processo.



Nel caso in cui non abbiate spazio sufficiente per il download dell’aggiornamento, quindi, dovrete prima eliminare alcuni dati salvati sul vostro hard disk, e successivamente effettuare il download del firmware PS4 a mano.