Giga Wrecker Alt annunciato per PS4, Xbox One e Switch

Rising Star Games ha annunciato con un trailer Giga Wrecker Alt, edizione aggiornata dell'omonimo Metroidvania sviluppato da Game Freak, studio noto per avere dato vita alla serie Pokemon.

Giga Wrecker Alt uscirà nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Rising Star Games ha stretto una partnership con Limited Run Games per la produzione dell'edizione fisica per PS4 e Switch, data di uscita e prezzi non sono purtroppo stati rivelati.

Giga Wreckerè un Metroidvania bidimensionale che racconta la storia di una ragazza cyborg in grado di riutilizzare detriti e frammenti per costruire armi, il gioco è ambientato in un mondo futuristico alla deriva, invaso da un esercito di ferocissimi robot. Al momento non è chiaro quali migliorie saranno introdotte dalla revisione Alt, restiamo in attesa di chiarimenti da parte di sviluppatori e publisher.