Giga Wrecker Alt: il gioco degli autori di Pokemon arriverà presto su console?

Giga Wrecker è un action adventure 2D sviluppato da Game Freak (team noto per la serie Pokemon) e uscito nel 2017 su PC, passando piuttosto inosservato al grande pubblico. Sembra però che il gioco si appresti a vivere una seconda giovinezza su console.

Secondo quanto riportato da Gematsu, nel database della Taiwan Digital Game Rating Committee ha fatto la sua comparsa Giga Wrecker Alt, edizione aggiornata dl gioco per PlayStation 4, Xbox One e Switch. Il publisher indicato è Rising Star Games, al momento le due compagnie non hanno annunciato nulla riguardo l'arrivo di Giga Wrecker su console, inoltre nessun ente occidentale ha valutato il gioco.

Giga Wrecker si presenta come un Metroidvania 2D che narra le vicende di una ragazza cyborg in grado di riutilizzare detriti e frammenti per costruire potentissimi armi, il gioco è ambientato in un mondo invaso da un esercito di misteriosi robot. Restiamo in attesa di saperne di più, al momento Game Freak è a lavoro su Pokemon RPG 2019 e Town, entrambi per Nintendo Switch.