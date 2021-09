Gigi il Guerriero: il picchiaduro satirico sulla politica italiana sbarca su Android

Traendo ispirazione dalla politica italiana e dai suoi protagonisti più "combattivi", lo sviluppatore Simone Di Giorgi propone su Google Play Gigi il Guerriero, un esilarante picchiaduro satirico ambientato in una dimensione post-apocalittica ispirata a Ken il Guerriero.

L'eroe solitario di questa esperienza satirica e parodistica sulla politica italiana è, come possiamo facilmente intuire dal nome del progetto, "Gigi il Guerriero", una reinterpretazione in chiave Hokuto no Ken di Luigi di Maio, attuale Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'alter-ego dell'esponente del Movimento 5 Stelle e del Governo Draghi deve riportare la pace e l'onestà in un'Italia post-apocalittica dove i leader dei partiti politici, ormai in via di estinzione, devono risalire la china elettorale e strappare consensi tra i sopravvissuti attraverso delle vere e proprie sfide di combattimento.

A contendersi il ruolo di nuovo Imperatore d'Italia ci saranno le reinterpretazioni satiriche di numerosi personaggi della politica italiana, con nomi e fattezze che lasciano davvero poco all'immaginazione: oltre al già citato Gigi il Guerriero, troveremo infatti Il Cavaliere della Destra, il Rottamatore, Giuseppi, Il Capitano, Il Presidente, Il Critico (con annesse capre...) e Lo Sceriffo. In calce e in cima alla notizia trovate il video introduttivo della storia parodiata di Gigi il Guerriero e il link alla pagina Google Play del gioco satirico per sistemi mobile Android del Level Designer di RaceWard (RiMS Racing).