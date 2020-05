La Gillette Bomber Cup feat. Fortnite ritorna con una terza edizione ricca di novità

Gillette, leader mondiale nel campo della rasatura e del grooming, rafforza ancora di più la sua presenza nel mondo degli sport competitivi rinnovando l’appuntamento con la Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite, il famosissimo Battle Royale targato Epic Games.

L’iniziativa, che per l’edizione 2020 presenta una serie di importanti novità, è organizzata in collaborazione con PG Esports, il primo Tournament Organizer italiano dedicato al gaming.

La Gillette Bomber Cup 2020 featuring Fortnite avrà una struttura a squadre, che si sfideranno nel corso di tre settimane sui campi virtuali di uno dei videogiochi più seguiti e giocati degli ultimi anni per ottenere il titolo di Campioni Nazionali e l’ambito premio di € 10.000.

Non solo team professionisti, ma anche giocatori amatoriali avranno la possibilità di competere e farsi valere nel panorama competitivo nostrano di Fortnite grazie ai Kekkobomba Qualifier, delle speciali partite di qualifica che saranno commentate e trasmesse in streaming proprio sul canale Twitch del creator italiano.

Gillette ha scelto Fortnite, fenomeno mondiale con più di 250 milioni di giocatori in tutto il mondo, come apripista della sua ascesa nel mondo esport, iniziata proprio lo scorso anno con la precedente edizione del torneo. Un approccio pionieristico da parte dell’azienda, che vuole farsi portavoce di tutti i valori di quello che è a tutti gli effetti un nuovo, ma ormai consolidato, modo di fare sport.

La sfida inizierà il 6 e 7 maggio proprio con i Kekkobomba Qualifier, dai quali verranno selezionate quattro squadre che avranno poi l’opportunità di competere al torneo vero e proprio, che prenderà il via ufficialmente il 13 maggio.

Per 3 settimane, ogni mercoledì e giovedì a partire dalle 15.00, il canale Twitch di PG Esports ospiterà cinque match giornalieri che vedranno sfidarsi un totale di 20 squadre in Modalità Arena Duo per guadagnare i punti necessari a scalare la classifica. Al termine della sfida, il team con il punteggio più alto verrà decretato vincitore: sarà una squadra emergente o una già nota ai fan del Battle Royale più famoso di sempre?

Protagonisti della Gillette Bomber Cup 2020 saranno alcuni dei giocatori e streamer più amati e seguiti d’Italia come Cicciogamer89, ma anche Kekkobomba e J0k3r, che coinvolgeranno di settimana in settimana gli spettatori del torneo con contenuti dedicati, insieme a trucchi e consigli per diventare i migliori su Fortnite.

Non perdetevi l’appuntamento con la rubrica settimanale Gillette Bomber Bar con i post partita più avvincenti raccontati dagli influencer sul canale YouTube di Cicciogamer89 e sulla pagina Instagram Gillette Bomber Cup.

Per maggiori informazioni sulla competizione bastano pochi click sul sito ufficiale.