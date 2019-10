Gillette Bomber Cup Fortnite: Chi sono i campioni che andranno alla finalissima di Lucca?

Dopo la vittoria di black_n_1 (Andrea Elia) e AknAr (Alessandro Rancati) ottenuta nei primi due Online Qualifiers, altri due giocatori sono stati incoronati vincitori degli ultimi due Qualifier Online della Gillette Bomber Cup appena conclusi!

Gli ultimi vincitori del torneo dedicato a Fortnite sono Garret (Mattia Guarnieri) e Darko (Francesco Girardi) che, insieme ai primi due, avranno accesso diretto al Grand Final della Gillette Bomber Cup in programma il 31 ottobre presso l’area Gillette in Lucca Comics&Games: Edizione 2019.

Come i veri Bomber, Gillette invita tutti i giocatori a non darsi subito per vinti. Un’altra possibilità infatti verrà data agli aspiranti finalisti in occasione della Last Chance Qualifier che si terrà dal vivo durante il Lucca Comics&Games: Edizione 2019 il 30 ottobre.

Sono previsti altri quattro match di qualificazione che decreteranno i quaranta giocatori che avranno finalmente accesso alla finale.

In tutti i match di qualificazione, si giocherà un match all’ultimo colpo in modalità Battaglia Reale a singolo giocatore utilizzando la Stagione XI. Il torneo mette in palio un montepremi da ben €8.000.



Cicciogamer89 sarà Ambassador del torneo, insieme ad altre importanti icone del panorama del gaming italiano come Kekkobomba, Los Amigos e J0k3R.

Quindi, se sarete a Lucca in quei giorni, perché non provarci?