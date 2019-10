La Gillette Bomber Cup di Fortnite tornerà al Lucca Comics & Games 2019

Dopo il successo della prima stagione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite a Milan Games Week 2019, Gillette, insieme a PG Esports, torna questa volta a Lucca Comics & Games: Edizione 2019 per le fasi finali.

Pro player e appassionati potranno divertirsi, sfidarsi e mettersi alla prova: 4 Open Qualifier online e una Last Chance Qualifier dal vivo per assicurarsi la presenza alla Grand Final che andrà in scena nell'affascinante cornice di Lucca. Cicciogamer89 sarà Ambassador del torneo, insieme ad altre importanti icone del panorama del gaming italiano come Kekkobomba, Los Amigos e J0k3R. Partner tecnici dell’evento AK Informatica e Predator, grazie ai quali le postazioni da gaming utilizzate dai partecipanti godranno di tecnologia di ultima generazione, garantendo così la miglior esperienza possibile in termini di hardware.

"Dopo il successo della prima stagione di Gillette Bomber Cup a Milan Games Week 2019, siamo felici di annunciare la seconda edizione del torneo a Lucca Comics & Games: Edizione 2019", ha dichiarato Gennaro D’Ambrosio, Assistant Brand Manager Gillette. "Anche in questo importante appuntamento dedicato al gaming, Gillette sostiene gli appassionati e i professionisti di quella che consideriamo essere una categoria sportiva a tutti gli effetti". Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale della Gillette Bomber Cup.