GINX TV: Michele Posa e Terenas commenteranno This Week in eSport

Il giornalista Sky, appassionato di eSport e molto attivo per ciò che riguarda l'avvio del progetto italiano di, ha annunciato la prima collaborazione con un caster d'eccezione:

Il ragazzo affiancherà il giornalista di Sky in un contenitore tutto nuovo che si occuperà, al pari di un telegiornale tradizionale, di commentare ogni settimana le news e gli avvenimenti del mondo competitivo.

Il format, che esiste già in lingua inglese, si chiamerà "This week in eSport". Michele Posa, assieme a Terenas, si occuperanno di informare tutti gli appassionati di questo mondo e, soprattutto, di spiegarlo con un linguaggio accessibile anche per coloro che si avvicineranno per la prima volta all'eSport.

Il programma, salvo variazioni di rilievo, dovrebbe debuttare sul Canale 106 di Sky già questo venerdì alle ore 23.00 e per quasi un'ora vi terrà compagnia. Non dimenticatevi di seguirli e, soprattutto, di far sentire la vostra voce, perché il vostro feedback e il vostro supporto sono molto importanti per la crescita del programma e, ovviamente, per calibrarne i contenuti che i due andranno a trattare.

Michele Posa, infine, ha sganciato l'ennesima bomba: ci sarà un altro programma dedicato, in futuro, con un altro caster. Al momento non c'è ancora nulla di certo ma rimanete sintonizzati, perché l'entusiasmo dei ragazzi è davvero travolgente e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Non possiamo far altro che fare un grosso in bocca al lupo a Michele e a Terenas per questo nuovo progetto!

Vi ricordiamo il palinsesto di "This week in Esport": Canale 106 di Sky, ogni venerdì alle ore 23.00.