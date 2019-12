Gioca in diretta due partite a LOL e CS:GO contemporaneamente e le vince entrambe

C'era una popolare scena in The Simpson in cui, durante lo sciopero degli insegnanti, Bart giocava tre partite di scacchi contemporaneamente, finendo poi per perderle tutte quante. A uno streamer invece è andata decisamente meglio, visto che è riuscito a vincere due partite a LOL e CS:GO giocate nello stesso momento.

Si tratta di Masayoshi, uno streamer piuttosto popolare che è riuscito nella singolare impresa, che per la verità non era totalmente cercata. Il giocatore si era infatti messo in coda per una partita di League of Legends mentre il match di Counter Strike: Global Offensive a cui si stava dedicando era ancora in corso.

La fila però è scorsa più velocemente di quanto si aspettasse, e dunque si è ritrovato a dover affrontare le due partite contemporaneamente, dedicandosi al farming su LOL durante i tempi morti (letteralmente... quando moriva, ad esempio) su CS:GO.

Il mondo degli streamer è pieno di imprese bizzarre: c'è chi è riuscito a giocare per una media di 19 ore al giorno, chi come Ninja diventa protagonista di un graphic novel. Riuscire ad essere competitivi su due match simultaneamente è invece già un'impresa difficile di per sé, ed è ad esempio più fattibile in giochi di carte come Hearthstone e Shadowverse. Ma riuscire a giocarne due insieme su due giochi dalle meccaniche piuttosto diverse, riuscendo perfino a risultare vincitore in entrambe, è effettivamente qualcosa di cui Masayoshi potrà andare fiero.

E voi? Qual è stato il vostro momento di gloria videoludico?