Ragazzo gioca su Fortnite insieme a Pokimane e la fidanzata... reagisce

Per riuscire a giocare insieme ad uno streamer famoso, bisogna essere piuttosto fortunati, dato che c'è da sperare nel matchmaking e con tanti giocatori connessi è sempre abbastanza difficile. La fortuna però può trasformarsi in una brutta situazione se lo streamer è una bella ragazza come Pokimane, e voi avete una fidanzata gelosa...

È quello che è successo a un ragazzo durante l'ultima diretta della famosa streamer, che ha iniziato una partita su Fortnite in coppia con lui e tutto sembrava procedere liscio, finché evidentemente la fidanzata del giocatore in questione non si è insospettita ed ingelosita e, perlomeno stando ai rumori di sottofondo, ha iniziato addirittura a colpirlo.

"La tua fidanzata si è arrabbiata per davvero o sta scherzando?" ha chiesto Pokimane al ragazzo. "La prima", ha risposto lui, salutando la streamer e chiudendo la partita.

Dopo l'episodio, Pokimane, basita, ha parlato brevemente con il pubblico, asserendo che ingelosirsi perché il proprio partner sta giocando online con una persona del sesso opposto non ha assolutamente senso. In ogni caso, la streamer è riuscita a gestire la situazione con buon senso e delicatezza.

