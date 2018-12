Gioca gratis a The Crew 2 per tutto il weekend, fino al 16 dicembre

Ubisoft ha annunciato che questo weekend sarà possibile giocare gratis a The Crew 2 su tutte le piattaforme: da oggi e fino al 16 dicembre il gioco potrà essere scaricato a costo zero su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Durante il free weekend i giocatori avranno accesso al gioco completo, compresa la nuova modalità Demolition Derby introdotta con l'ultimo aggiornamento, inoltre tutte le sfide saranno attive, con la possibilità di importare i progressi nella versione completa qualora decidiate di acquistare The Crew 2 dopo il fine settimana di prova.

The Crew 2 è in offerta fino al 20 dicembre con uno sconto del 67% sulle edizioni Gold, Standard e Deluxe, sconto del 20% invece per il Season Pass. Infine, Ubisoft ha annunciato tre vetture esclusive per il free weekend: i giocatori su PS4 potranno utilizzare la Maserati Gran Turismo S 2009 Touring Car Edition, su PC la Ford GT 2005 Touring Car Edition mentre su Xbox One si avrà accesso alla BMW Z4 GT3 2011.