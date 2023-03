Gioca alla PlayStation con le cuffie e non sente i ladri in casa: sono fuggiti con 1000€

Quando ci si appassiona ad un videogioco il mondo esterno scompare letteralmente, in particolar modo con le cuffie indosso. L'immersione totale può tuttavia comportare dei seri effetti collaterali, come sperimentato da uno studente universitario a Roma.

Stando a quanto riferito dal Messaggero, nella serata di martedì 28 febbraio dei ladri si sono intrufolati attraverso la finestra del bagno nell'abitazione di uno studente universitario, sita nella centralissima piazza Bologna. I malintenzionati hanno avuto vita particolarmente facile, dal momento che il venticinquenne stava giocando alla PlayStation con le cuffie impostate ad alto volume. Totalmente immerso nel videogioco, non s'è accorto che i ladri gli stavano rubando circa mille euro in contanti e diversi oggetti.

Lo studente s'è accorto dell'accaduto solo diverso tempo dopo, quando ha smesso di giocare e ha notato l'abitazione messa a soqquadro. I ladri erano ormai lontani con la refurtiva e non ha potuto fare altro che segnalare l'accaduto al 112. Incapace di fornire un identikit dei rapinatori, avrebbe riferito loro: “Scusatemi, non mi sono accorto di nulla, avevo le cuffie alle orecchie e non ho sentito alcun rumore". Gli agenti giunti sul posto hanno in ogni caso provveduto ad ispezionare l'appartamento alla ricerca di eventuali impronte dei ladri, nella speranza che fossero già schedati e dunque più facilmente identificabili, ed altri elementi in grado di indirizzarli nelle indagini.

C'è da dire che la sua distrazione potrebbe anche avergli risparmiato qualcosa di più brutto: se si fosse accorto dei ladri in casa, sarebbe potuta sorgere una colluttazione con esiti sicuramente ben più difficili da prevedere.