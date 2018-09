Gioca senza limiti con NBA 2K Playgrounds 2, disponibile dal 16 ottobre

2K annuncia oggi che NBA 2K Playgrounds 2 sarà disponibile a partire dal 16 ottobre per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco avrà in copertina: Julius Dr. J Erving, Kevin Garnett, Karl-Anthony Towns e Jayson Tatum.

NBA 2K Playgrounds 2 aumenta l’energia con nuovi giocatori, campetti e mosse... Presenti al lancio oltre 300 giocatori – inclusi Michael Jordan, Kobe Bryant e Kareem Abdul-Jabbar– mentre altri 200 arriveranno dopo l’uscita. Il gioco avrà 10 nuovi campetti, inclusi: Washington D.C., St. Louis, Seoul e Australia. In aggiunta. il gioco presenterà 100 nuove mosse speciali tra le quali: la schiacciata dalla linea del tiro libero di Michael Jordan, la finger roll di George Gervin’s Iceman e l’auto alley-oop di LeBron James. Personalizzabili inoltre giacche, magliette, pantaloncini, calze e scarpe.

La Colonna sonora avrà tracce di artisti della caratura di Run The Jewels, Oddisee e DJ Premier.

Le modalità di NBA 2K Playgrounds 2 ti permetteranno di giocare da solo, con amici, o contro il resto del mondo. La modalità Playgrounds Championship presenta una lega competitiva internazionale, la Stagione single-player invece ricrea l’esperienza di un’intera stagione regolare più i playoffs. Ci sono anche partite online da 4 giocatori, partite in co-op contro l’intelligenza artificiale, gare dei 3 punti e molto altro ancora!