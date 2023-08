Stiamo giocando ad Assassin's Creed Mirage, presto le nostre impressioni

Tra i tantissimi videogiochi in arrivo sul mercato nel corso della finestra autunnale, trova spazio anche l'attesissimo Assassin's Creed: Mirage, nuova avventura Ubisoft che mira a riproporre le atmosfere dei primi capitoli della serie.

In attesa del day one dell'avventura mediorientale, potremo presto parlarvi della nostra esperienza per le vie della capitale irachena. La redazione di Everyeye è infatti stata invitata da Ubisoft a un evento dedicato proprio ad Assassin's Creed: Mirage, durante il quale avremo l'opportunità di testare una prima build del gioco. Ovviamente si tratta di una porzione dell'avventura e non del titolo completo, per il quale sarà invece necessario attendere il codice review. Per il momento non possiamo dirvi di più, ma vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per poter scoprire le nostre prime impressioni sul ritorno in scena di Basim ibn Ishaq.



