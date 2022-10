Qualcuno sta già giocando a Gotham Knights, 30 minuti di gameplay finiscono in rete

Non c'è pace per il nuovo gioco di WB Games: dopo le polemiche sui 30fps di Gotham Knights su PS5 e Xbox Series X/S è trapelato anche un video che mostra i primi 30 minuti di gioco, ovviamente con enormi spoiler sulla trama.

A quanto pare qualcuno è entrato in possesso di Gotham Knights con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio (fissato per il 21 ottobre) e proprio per questo motivo su social network e forum si stanno diffondendo anticipazioni e spoiler di Gotham Knights.

Il video con i primi 30 minuti di gameplay è stato rimosso da YouTube ma ricaricato su altri canali e risulta ancora visibile, dunque attenzione se non volete anticipazioni di alcun tipo sul gioco. Gotham Knights riceverà la modalità co-op Heroic Assault, in arrivo a fine novembre tramite un aggiornamento gratuito.

In questi giorni il gioco di WB Games Montreal è stato al centro di un acceso dibattito, il team ha confermato che Gotham Knights gira a 30fps su PS5 e Xbox Series X/S, una dichiarazione che la community non ha visto di buon occhio e che ha portato lo studio sotto l'occhio del ciclone, al centro di un vero e proprio botta e risposta sui social tra i membri del team ed i giocatori.