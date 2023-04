Stiamo giocando a Horizon Forbidden West Burning Shores: presto la recensione

Horizon Forbidden West Burning Shores esce domani 19 aprile su PlayStation 5, l'embargo fissato dal publisher per recensioni e live streaming è ufficialmente scaduto: noi ci stiamo giocando e presto pubblicheremo le nostre impressioni su questo attesissimo DLC.

Non siamo ancora in grado di darvi un parere in quanto abbiamo iniziato da pochi minuti ad avventurarci nelle lande di Horizon Forbidden West Burning Shores, ci prenderemo dunque tutto il tempo necessario per terminare l'espansione ed valutare al meglio tutti i contenuti del DLC di Horizon Forbidden West.

Presto su queste pagine (e sul nostro canale YouTube) troverete la recensione di Horizon Forbidden West Burning Shores e la video recensione, inoltre appena possibile lo giocheremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Vi ricordiamo che Burning Shores non è un gioco standalone e dunque richiede una copia di Horizon Forbidden West installata per poter essere avviato, il DLC è disponibile solo su PlayStation 5, coloro che hanno acquistato il gioco originale su PS4 non potranno purtroppo continuare l'avventura di Aloy.

In attesa del lancio, ecco cinque cose da sapere assolutamente su Horizon Forbidden West Burning Shores, fateci sapere qui sotto nei commenti se giocherete con questa espansione oppure no, ricordatevi che prestissimo uscirà la recensione su queste pagine, idealmente entro le prossime 24/48 ore.