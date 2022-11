Stiamo giocando a Marvel's Midnight Suns, presto le impressioni in vista della recensione

Manca poco al lancio di Marvel's Midnight Suns, il nuovo gioco di Firaxis esce a dicembre ma noi abbiamo da poco iniziato a giocarci e presto potremo condividere le nostre impressioni in attesa di proporvi poi la recensione completa.

Nello specifico, al momento non possiamo dirvi nulla ma nella giornata del 17 novembre pubblicheremo un hands-on approfondito sulle prime ore di gioco, più avanti ovviamente arriverà anche la recensione completa con voto.

A giugno abbiamo avuto modo di provare Marvel's Midnight Suns in esclusiva italiana, in questo caso però la prova sta avvenendo sulla versione completa del gioco, la stessa che verrà poi resa disponibile dal 2 dicembre su PC (a proposito, ecco i requisiti per la versione PC di Marvel's Midnight Suns), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S mentre la versione per Nintendo Switch uscirà più avanti, in data ancora da confermare.

Vi ricordiamo che Firaxis ha inoltre da poco annunciato il Season Pass di Marvel's Midnight Suns, questo darà accesso a quattro pacchetti aggiuntivi dedicati ai seguenti personaggi: Deadpool, Venom, Morbius e Storm, ognuno con skin e missioni aggiuntive. Questa settimana potremo finalmente dirvi di più, segnatevi dunque la data sul calendario e appuntamento a giovedì 17 novembre per tutte le novità su Marvel's Midnight Suns.