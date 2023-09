Stiamo giocando a Marvel's Spider-Man 2! Recensione online il 16 ottobre

Uno dei giochi più attesi dell'anno è finalmente nelle nostre mani! Parliamo naturalmente di Marvel's Spider-Man 2, il videogioco di Insomniac Games è arrivato e quando leggerete queste parole saremo impegnati a volteggiare per New York con Peter Parker e Miles Morales. Presto potremo dirvi di più, ma dovrete avere ancora un pochino di pazienza.

Al momento non possiamo dirvi molto, anzi non possiamo dirvi nulla se non quando pubblicheremo la recensione: la recensione di Marvel's Spider-Man 2 sarà online lunedì 16 ottobre alle 16:00 ora italiana, ovvero le quattro del pomeriggio.

Ovviamente ci faremo trovare pronti con un lungo coverage che include la recensione testuale, la video recensione sul canale YouTube di Everyeye.it e una live di discussione e commento su Twitch, per un lunedì pomeriggio interamente dedicato a Marvel's Spider-Man 2. Non mancheranno poi approfondimenti e contenuti social, dunque continuate a seguirci e ricordatevi di raggiungerci su Telegram, sul canale dell'Orda di Everyeye troverete altri appassionati come voi per discutere non solo di Marvel's Spider-Man 2 ma anche di tutti gli altri videogiochi in uscita.

Il nuovo gioco di Peter Parker e Miles Morales esce il 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5, per saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento su come Marvel's Spider-Man 2 sfrutta le potenzialità di PS5.