Stiamo giocando a Starfield! La space opera di Bethesda è arrivata in redazione

Possiamo confermarvi le anticipazioni di Tom Warren sull'embargo delle recensioni di Starfield: la redazione di Everyeye.it ha infatti ricevuto la copia in anteprima della space opera di Bethesda, siamo perciò pronti a esplorare i mille pianeti alieni della nuova odissea spaziale degli autori di Fallout 4 e Skyrim.

Come potete facilmente intuire, non potremo dirvi nulla sul gioco fino alla scadenza dell'embargo per la recensione, fissato per le ore 18:00 italiane di giovedì 31 agosto. Da qui a fine mese, ad ogni modo, ci addentreremo nel Campo Stellare per sviscerare i segreti della nuova esperienza ruolistica 'a universo aperto' data alla luce dal team al seguito di Todd Howard.

Data la spaventosa mole di contenuti che Bethesda ha riversato in questo progetto, al momento non sappiamo se avremo l'opportunità di pubblicare la recensione completa di Starfield già dal 31 agosto o se, come fatto di recente con la ricca analisi di Baldur's Gate 3, coglieremo l'occasione per fornirvi un resoconto dettagliato sui contenuti fruiti e sull'esperienza vissuta nei viaggi interplanetari compiuti in queste due settimane che ci dividono dalla scadenza dell'embargo.

Vi ricordiamo altresì che Starfield è atteso al lancio per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, di conseguenza tutti i fan di GDR 'bethesdiani' potranno presto immergersi nelle atmosfere NASApunk della prossima, ambiziosa visione interattiva di Todd Howard e compagni.