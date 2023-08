Per giocare e apprezzare Starfield bisogna conoscere Fallout e The Elder Scrolls?

Will Shen (Lead Quest Designer) e Emil Pagliarulo (Lead Designer) di Bethesda hanno risposto ad una lunga serie di domande su Starfield svelando tanti dettagli sul prossimo progetto della compagnia. Ma c'è una cosa che a molti non è chiara: per giocare a Starfield bisogna conoscere altri giochi Bethesda come Fallout e The Elder Scrolls?

Starfield è un gioco del tutto indipendente rispetto alle altre produzioni di Bethesda Game Studios e non è ambientato nello stesso universo di Fallout o The Elder Scrolls, dunque tutti possono giocare a Starfield, anche senza bisogno di conoscere le serie citate o altri giochi prodotti e pubblicati da Zenimax o Bethesda.

Chi ha già esperienza con i giochi Bethesda Game Studios si troverà sicuramente a suo agio con l'interfaccia e con determinate meccaniche di gameplay, chi invece non ha esperienza nel genere verrà guidato per mano sin dalle prime fasi. Starfield è un gioco pensato per un pubblico vasto e capace di farsi apprezzare sia dai neofiti che dai veterani, sottolineano con orgoglio Will Shen e Emil Pagliarulo. Chissà però che non ci siano riferimenti o easter egg nascosti dedicati proprio a Fallout e TES... lo scopriremo nel prossimo futuro.

Noi di Everyeye.it stiamo giocando a Starfield, la recensione esce il 31 agosto alle 18:00, alla fine del mese potremo dunque darvi le nostre impressioni sulla space opera di Bethesda, indubbiamente uno dei giochi più attesi del 2023.