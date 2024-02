Dove giocare tutti gli Assassin's Creed dal primo all'ultimo - Aggiornata

Con oltre quindici anni di storia sulle spalle, la saga di Assassin's Creed si dipana su molteplici console e dispositivi di gioco facenti capo a differenti generazioni videoludiche. Recuperare oggi tutti gli episodi è un'impresa alquanto ardua, dunque vogliamo aiutarvi fornendovi delle indicazioni precise sulle piattaforme che li ospitano.

Dove è possibile giocare gli Assassin's Creed?

Assassin's Creed : PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC Director's Cut via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store

: PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC Director's Cut via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store Assassin's Creed 2 : PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store

: PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store Assassin's Creed Brotherhood : PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store

: PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store Assassin's Creed Revelations : PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store

: PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store Assassin's Creed The Ezio Collection : quest'edizione include le versioni rimasterizzate di Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations ed è disponibile su PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e Nintendo Switch

: quest'edizione include le versioni rimasterizzate di Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations ed è disponibile su PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e Nintendo Switch Assassin's Creed 3 : PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S); su PC la versione liscia è ora sostituita dalla Remastered (vedi dopo)

: PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S); su PC la versione liscia è ora sostituita dalla Remastered (vedi dopo) Assassin's Creed 3 Remastered : PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), Nintendo Switch e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Games Store

: PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), Nintendo Switch e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Games Store Assassin's Creed 3 Liberation : PlayStation Vita

: PlayStation Vita Assassin's Creed 3 Liberation HD : PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC via Ubisoft Store e Steam

: PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC via Ubisoft Store e Steam Assassin's Creed 3 Liberation Remastered : è inclusa senza costi aggiuntivi in Assassin's Creed 3 Remastered (vedi sopra le piattaforme)

: è inclusa senza costi aggiuntivi in Assassin's Creed 3 Remastered (vedi sopra le piattaforme) Assassin's Creed 4 Black Flag : PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S), PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), Nintendo Wii U, Nintendo Switch e PC via Steam ed Ubisoft Store

: PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S), PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), Nintendo Wii U, Nintendo Switch e PC via Steam ed Ubisoft Store Assassin's Creed Freedom Cry Stand-Alone : PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC via Ubisoft Store e Steam

: PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC via Ubisoft Store e Steam Assassin's Creed Rogue : PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S), PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), PC via Steam, Epic Store ed Ubisoft Store

: PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S), PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), PC via Steam, Epic Store ed Ubisoft Store Assassin's Creed Rebel Collection : Nintendo Switch (include Assassin's Creed 4 Black Flag, il DLC Freedom Cry e Assassin's Creed Rogue)

: Nintendo Switch (include Assassin's Creed 4 Black Flag, il DLC Freedom Cry e Assassin's Creed Rogue) Assassin's Creed Unity : PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store

: PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store Assassin's Creed Chronicles China, Russia e India : PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), PS Vita e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Games Store

: PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), PS Vita e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Games Store Assassin's Creed Syndicate : PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store

: PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC via Ubisoft Store, Steam ed Epic Store Assassin's Creed Origins : PS4 (retrocompatibile su PS5 con patch a 60fps), Xbox One (retrocompatibile su Xbox Series X|S con patch a 60fps) e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store

: PS4 (retrocompatibile su PS5 con patch a 60fps), Xbox One (retrocompatibile su Xbox Series X|S con patch a 60fps) e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store Assassin's Creed Odyssey : PS4 (retrocompatibile su PS5 con patch a 60fps), Xbox One (retrocompatibile su Xbox Series X|S con patch a 60fps) e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store

: PS4 (retrocompatibile su PS5 con patch a 60fps), Xbox One (retrocompatibile su Xbox Series X|S con patch a 60fps) e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store Assassin's Creed Valhalla : PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store

: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store Assassin's Creed Mirage: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store.

: il contenuto è stato aggiornato evidenziando la retrocompatibilità dei giochi usciti su Xbox 360 con Xbox One e Xbox Series X/S.

Tenete presente che gli Assassin's Creed sono anche inclusi in Ubisoft+, servizio in abbonamento della casa francese per PC e Xbox. Gli abbonati a Ubisoft+ possono anche giocare una selezione degli Assassin's Creed via Cloud grazie ad Amazon Luna: nello specifico, parliamo di Assassin's Creed Chronicles: China, India e Russia, Assassin's Creed Liberation HD, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Valhalla.

Bene, adesso sapete su quali piattaforme potete giocare tutti gli Assassin's Creed. Vi consigliamo di darvi da fare nel recuperare gli episodi che vi mancano, poiché a meno di grossi stravolgimenti Ubisoft presentare il nuovo Assassin's Creed Codename Red nel corso del 2024.