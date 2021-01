Si può giocare a Call of Duty Warzone su PC con un controller?

Call of Duty Warzone è ormai tra i giochi multiplayer più giocati, anche perché è gratuito e si può scaricare su tutte le piattaforme. Proprio questa sua natura cross-platform ha fatto sì che il gioco fosse compatibile e ottimizzato per vari dispositivi, tra cui ovviamente i controller.

Per quanto il sistema di puntamento con mouse risulti sempre più rapido e preciso, ci sono alcuni vantaggi nell'utilizzo di un controller, che sia un DualShock 4 o un controller Xbox, tra cui la fondamentale mira assistita: un'opzione che vi consente di competere con un avversario che sta usando un mouse perché rallenta il mirino in prossimità di un nemico, aumentando quindi la precisione e le possibilità di mandare a segno i colpi senza faticare troppo per seguire il bersaglio.

Se state giocando da PC e volte provare anche voi, quello che dovete fare è molto semplice:

Collegate il controller che volete usare al vostro computer. Qualsiasi controller moderno dovrebbe andare bene, anche se a volte il DualShock potrebbe dare qualche problema (in questo caso vi suggeriamo di leggere questa guida per collegare il DualShock 4 al PC) Avviate Warzone da Battlenet e lanciate normalmente il gioco Una volta entrati, navigate tra le opzioni e aprite la scheda "Generale" Qui potete modificare il dispositivo di input. Noterete che l'impostazione predefinita è "Mouse e tastiera", quindi per cambiarla fate clic su "Controller" A questo punto dovreste poter usare il vostro controller per tornare indietro e avviare una partita di Warzone

A proposito di mira, sembra che per adesso il gioco sia flagellato da un'arma che domina il campo di battaglia, il fucile tattico DMR 14, in grado di cancellare un team intero anche a grande distanza. Qui troverete quella che secondo noi è attualmente la build migliore per il DMR di COD Warzone.