Giocare via Cloud su smartphone è una pessima esperienza per The Verge

Il gioco in streaming via Cloud su smartphone sta prendendo sempre più piede e proprio per questo un redattore di The Verge ha voluto provare con mano questo tipo di esperienza? Il risultato? Secondo Alex Cranz, semplicemente "tremenda".

Alex Cranz non ha problemi a giudicare la sua esperienza con termini negativi e sebbene il Cloud Gaming abbia degli indubbi vantaggi, il gioco su smartphone non restituisce un feedback positivo e l'esperienza è particolarmente limitata, al contrario di quanto accade con dispositivi appositamente dedicati al gaming come Steam Deck.

I videogiochi Cloud su smartphone contribuiscono a scaricare molto rapidamente la batteria e questo "genera uno stato di ansia" con i giocatori che non godrebbero il gioco, intimoriti dal fatto che la batteria potrebbe scaricarsi da un momento all'altro. Ovviamente questo discorso è molto empirico dal momento che le prestazioni della batteria dipendono da molti fattori, tra cui stato di usura, capacità e condizioni esterne come la temperatura climatica, ad esempio.

Cranz sottolinea poi come sia estremamente fastidioso ricevere decine di notifiche o telefonate mentre stiamo giocando, ma questo è in realtà un problema facilmente risolvibile impostando la modalità aereo se non si vuole essere disturbati. Infine, critiche ai controlli touch, definiti "inadeguati" per molti giochi, il problema viene parzialmente risolto grazie a controller di terze parti, che però spesso sono molto ingombranti e non troppo comodi da portare in giro, ma lo stesso vale se vogliamo anche per Nintendo Switch o Steam Deck.

Una analisi interessante ma che non tiene conto di molti fattori e cita una serie di problematiche e difficoltà in realtà facilmente risolvibili. E voi cosa ne pensate? Giocare su smartphone è davvero così scomodo oppure no?