Giocare a DOOM su un tagliaerba è il vostro sogno? Adesso potete realizzarlo

DOOM si può giocare ovunque e questo non è un mistero: sui mattoncini LEGO, sui batteri dell'intestino, sul display del forno a microonde e su tantissimi altri prodotti elettronici dotati di uno schermo (ma non è un requisito fondamentale). E adesso si può giocare a DOOM anche su un tagliaerba...

Per quanto possa sembrarci strano, id Software e Bethesda hanno stretto una partnership con Husqvarna per portare il primo DOOM del 1993 su alcuni modelli di tagliaerba prodotti da questa casa americana.

Tutto quello che vi serve è un tagliaerba della serie Husqvarna Nera con schermo a colori e paddle centrale. Tanto basta per giocare a DOOM mentre tagliate l'erba in giardino. La rotella centrale funziona come un vero e proprio controller, non sappiamo quanto sia semplice o intuitivo giocare a DOOM in questo modo ma sappiate che con il prossimo aggiornamento firmware del tagliaerba, questo sogno potrà essere esaudito.

Ma del resto no non bisogna stupirsi considerando che recentemente qualcuno ha scoperto come far girare DOOM su un batterio dell'intestino... e funziona davvero. Insomma giocare a DOOM sul frigorifero, sul tostapane o sul microonde è ormai il passato, chissà quando riusciremo ad andare a caccia di demoni usando solamente le parte del nostro corpo, senza nessun dispositivo esterno...