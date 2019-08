Giocare con il DualShock 4 al contrario è la normalità per una gamer giapponese

Sta suscitando un discreto interesse la storia di Shark__5214, nickname scelto da una ragazza giapponese appassionata di videogiochi. Il motivo di tanto clamore? La gamer gioca regolarmente impugnando il DualShock 4... al contrario.

Shark__5214 ha iniziato a giocare qualche anno fa impugnando il controller al contrario e da allora ha sempre continuato ad usarlo in questo modo, tanto da essersi stupita quando gli amici le hanno fatto notare l'errore. La gamer in ogni caso ha continuato a utilizzarlo in questo modo, ormai abituata alla posizione, per assurdo giocando con questo particolare metodo di impugnatura è riuscita a raggiungere discreti risultati in-game, in particolare su Fortnite, dove le sue imprese sono piuttosto seguite in Giappone.

L'ultimo video di Shark__5214 ha raggiunto quota sette milioni di visualizzazioni su Twitter, catapultando la ragazza nel mondo delle celebrità del web, almeno in Asia. In ogni caso non si tratta di una novità assoluta, negli anni '90 molti giocatori asiatici erano soliti impugnare il controller dal lato apposto per dimostrare la propria bravura, questa tecnica è conosciuta come AC Grip ed era particolarmente popolare in Giappone ai tempi del Super Nintendo e successivamente della prima PlayStation.

E voi cosa ne pensate? Riuscireste a giocare con il controller in questa posizione?