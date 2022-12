Giocare a Elden Ring sullo schermo di un cinema? Obiettivo sbloccato

Quanto vi siete sentiti appagati dopo aver giocato a Elden Ring sul vostro maxi televisore o sul nuovo monitor gaming di qualità super mega iper ultra? Tanto, lo sappiamo perché ci siamo passati anche noi, ma in Australia c'è chi ha voluto strafare alla grande...

Parliamo di un ragazzo australiano che ha condiviso la sua impresa su Reddit, ovvero giocare su Elden Ring sul maxi schermo di un cinema. L'autore di questa trovata ha affittato una sala di un cinema nella sua città in Australia al prezzo di 300 dollari australiani (poco meno di 30 euro al cambio attuale), divertendosi a giocare al Eden Ring su uno schermo di dimensioni altrimenti irraggiungibili, potendosi godere anche una comparto audio da urlo. Una bella idea vero? Difficile forse da replicare in Italia, ma chissà che qualcuno non voglia prendere spunto da questa vicenda per provarci.

Elden Ring è il videogioco più venduto del 2022 almeno fino ad oggi con oltre 17 milioni di copie distribuite, questo traguardo però potrebbe durare poco in quanto Pokemon Scarlatto e Violetto potrebbero detronizzare il gioco di FromSoftware entro breve, dal momento che i due nuovi giochi dei Pokemon hanno venduto oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo nel weekend di lancio.