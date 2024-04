Dove giocare tutti i Fallout: quali giochi ci sono su Game Pass e PlayStation Plus?

La scoppiettante serie TV di Fallout, già rinnovata per una seconda stagione, vi ha fatto venire voglia di recuperare i videogiochi? Vi comprendiamo perfettamente, ma sono davvero parecchi e reperirli tutti potrebbe farvi venire il mal di testa. Per questo motivo, abbiamo preparato questa pratica guida per voi.

Fallout: dove giocare tutti i videogiochi della serie?

Serie principale

Fallout (1997) - PC

(1997) - PC Fallout 2 (1998) - PC

(1998) - PC Fallout 3 (2008) - PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC

(2008) - PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC Fallout 4 (2015) - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC | N.B. Le versioni current-gen per PS5 e Xbox Series X|S saranno disponibili dal 25 aprile 2024

(2015) - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC | N.B. Le versioni current-gen per PS5 e Xbox Series X|S saranno disponibili dal 25 aprile 2024 Fallout 4 VR (2017) - PC esclusivamente via Steam

Spin-off

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001) - PC

(2001) - PC Fallout: Brotherhood of Steel (2004) - PS2 e Xbox

(2004) - PS2 e Xbox Fallout: New Vegas - PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC

- PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC Fallout Shelter (2015) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Series X|S), PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili iOS e Android

(2015) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Series X|S), PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili iOS e Android Fallout Pinball (2016) - iOS e Android

(2016) - iOS e Android Fallout 76 (2018) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC

Sono anche su Game Pass e PlayStation Plus?

La maggior parte dei videogiochi della serie Fallout possono essere giocati anche nell'ambito dei servizi in abbonamento su PlayStation, Xbox e PC.

In Xbox Game Pass sono disponibili Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 76 e Fallout 4

sono disponibili Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 76 e Fallout 4 In PC Game Pass ci sono Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas Ultimate Edition e Fallout 4

ci sono Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas Ultimate Edition e Fallout 4 In PlayStation Plus Extra è possibile trovare Fallout 4 e Fallout 76

è possibile trovare Fallout 4 e Fallout 76 In PlayStation Plus Premium ci sono, oltre a tutti i Fallout già disponibili in Extra, anche le versioni PS3 di Fallout 3 e Fallout: New Vegas riproducibili in streaming

Note aggiuntive

Tra vari servizi in abbonamento, PC Game Pass rappresenta il più ricco in assoluto, dal momento che include tutti i capitoli e gli spin-off principali, offrendo anche tutti i DLC per due episodi come Fallout 3 e Fallout: New Vegas. Se giocate su PC e preferite acquistarli, potete trovarli su tutti gli store principali, tra cui Steam, GOG.com ed Epic Games Store.

Tenete inoltre presente che, per celebrare la serie, Amazon ha lanciato varie iniziative promozionali. Tanto per cominciare, Fallout 3: Game of the Year Edition e Fallout: New Vegas Ultimate Edition possono essere giocati via cloud all'interno di un abbonamento ad Amazon Luna. Inoltre, mentre vi scriviamo gli abbonati Amazon Prime e Prime Gaming possono riscattare senza costi aggiuntivi Fallout 76 per Xbox e PC, e Fallout Tactics: Brotherhood of Steel su Gog.com dirigendosi a questo indirizzo.

