Si può giocare Final Fantasy 7 Rebirth senza aver giocato FF7 Remake?

Dopo una lunga attesa ed un'infinità di rumor, finalmente Square Enix ha alzato il sipario sulla seconda parte di Final Fantasy VII Remake nell'evento celebrativo per il venticinquesimo anniversario del gioco originale.

Final Fantasy 7 Rebirth è il nome ufficiale della Parte 2, ed arriverà su PlayStation 5 a cavallo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Attraverso un comunicato stampa ufficiale, Square Enix e il director Tetsuya Nomura forniscono i primi dettagli sul progetto, chiarendo alcuni punti su quanto visto nel trailer di annuncio e su come sarà strutturato il gioco. In particolare, sottolinea che Rebirth potrà essere giocato senza problemi anche da chi non ha mai toccato la Parte 1, risultando ugualmente comprensibile per tutti.

"Final Fantasy VII Rebirth è stato progettato in modo che le persone possano goderselo anche senza conoscere l'originale. Anzi, i nuovi giocatori potrebbero anche divertirsi a iniziare il loro viaggio in Final Fantasy VII proprio con Rebirth", specifica Nomura, che aggiunge: "Cloud e i suoi amici intraprendono un nuovo viaggio in questo titolo e credo che gli eventi a cui hanno assistito dopo aver lasciato Midgar conferiranno ai giocatori un'esperienza nuova e fresca".

Il director conferma inoltre che i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sono già iniziati, ed è uno dei quattro progetti collegati allo storico settimo capitolo che Square Enix sta sviluppando in parallelo.