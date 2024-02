Final Fantasy 7 Rebirth: si può giocare prima del lancio, c'è l'accesso anticipato su PS5?

Final Fantasy VII Rebirth arriva in esclusiva temporale PlayStation 5 il 29 febbraio 2024 e promette di essere uno dei giochi più importanti dell'anno. I fan sono estremamente curiosi di scoprire come si è mossa Square Enix con la seconda parte del remake di Final Fantasy VII e fremono dalla voglia di giocarci quanto prima.

Ma sappiamo se è possibile giocare Final Fantasy VII Rebirth prima del lancio ufficiale del 29 febbraio? Per i più impazienti non ci sono buone notizie: Square Enix non ha programmato nessun Accesso Anticipato per il suo nuovo kolossal, dunque bisogna necessariamente attendere la data d'uscita già confermata ufficialmente negli scorsi mesi prima di godersi la nuova avventura di Cloud Strife e dei suoi compagni di viaggio.

In ogni caso è comunque possibile avere un assaggio del gioco attraverso la demo di Final Fantasy 7 Rebirth che in data 21 febbraio si espande con una nuova sezione giocabile incentrata su Junon. Seppur si tratti di una versione dimostrativa e non del gioco completo, è comunque sufficiente per farsi una prima idea sulle potenzialità del progetto in attesa di mettere le mani sopra la sua versione completa.

Per ulteriori approfondimenti ecco 5 cose da sapere su Final Fantasy 7 Rebirth, così da farsi trovare pronti non appena l'opera Square Enix sarà disponibile.